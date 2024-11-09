أكتشف قوة ريلمي في هاتف اقتصادي خرافي.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف Realme 11 Pro الجديد

تقدم شركة ريلمي هاتفها الجديد Realme 11 Pro، الذي يهدف إلى المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة بميزات قوية ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 بوصة، بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية سلسة وجذابة. يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7050 القوي، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، مما يوفر تجربة استخدام طويلة الأمد دون الحاجة للقلق بشأن نفاد البطارية.

مواصفات هاتف Realme 11 Pro

تستمر شركة ريلمي في تقديم أحدث إصداراتها في فئة الهواتف المتوسطة، ويأتي هاتف Realme 11 Pro ليكون واحدًا من أبرز الخيارات المتاحة في السوق وإليك نظرة شاملة على مواصفاته، مميزاته، وعيوبه.

المواصفات التفاصيل المعالج معالج Dimensity 7050 ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر التخزين والرام خيارات 128/256/512 جيجا بايت مع 8/12 جيجا بايت رام الكاميرا خلفية بدقة 100+2 ميجا بيكسل / أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل الشاشة شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 مع ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية سعة 5000 مللي أمبير

مميزات هاتف Realme 11 Pro

تقدم تجربة استخدام رائعة بفضل دقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعل التفاعل مع الهاتف سلسًا وممتعًا.

يأتي بتصميم أنيق مع خامات عالية الجودة تضفي لمسة فاخرة.

يحسن من تجربة الأمان بفضل استجابته السريعة.

سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط، توفر استخدامًا طويل الأمد.

تقدم الكاميرا الخلفية تجربة تصوير رائعة، خاصة في ظروف الإضاءة الجيدة، مع أداء جيد للفيديوهات.

دعم جيد لشبكات الاتصال مع برمجيات مستقرة، كما هو معتاد من علامة ريلمي.

توفر السماعات الخارجية تجربة صوتية مميزة.

سعر هاتف Realme 11 Pro

في مصر: سعر النسخة بسعة 256 جيجا مع 8 جيجا رام يبلغ 13,500 جنيه. في السعودية: يتوفر نفس الإصدار بسعر 1,100 ريال. في الإمارات: تباع النسخة ذات السعة 256 جيجا و8 جيجا رام بسعر 900 درهم.

باختصار، هاتف Realme 11 Pro يُعد خيارًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يجمع بين الأداء الجيد والمميزات الجذابة ومع ذلك، يجب على المستخدمين مراعاة العيوب المذكورة قبل اتخاذ قرار الشراء.