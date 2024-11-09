“لولو تحمم حيوانات” استقبل تردد قناة وناسة بيبي الجديد على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية.. نزلها حالا ودلع عيالك

تردد قناة وناسة ، يبحث الآباء والأمهات عن الأشياء التي تدخل السرور والفرح على قلوب الأطفال وقناة وناسة تعد واحد من الأشياء التي تجعل الصغار يعيشون حالة من الفرح والسرور حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

أغاني قناة وناسة

تقدم القناة مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال التي حققت نجاحاً كبيراً ومن أبرزها مايلي:

أغنية لولو الشطورة.

أغنية الحرامي سرق لولو.

كذلك تقدم أغنية لولو عايزة ماما.

أغنية جوعانة جوعانة.

لولو يا لولو في نونو.

عيد ميلاد شنو.

أغنية بيب بيب.

أغنية لولو والحيوانات.

عمو الشرطة.

لولو وماما.

أغنية وصل وصل.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة بكل سهولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد قناة وناسة: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة على العرب سات

كذلك يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع البيانات الآتية:

التردد هو: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة منذ إطلاقها وذلك بفضل محتواها المتميز والمتنوع وتتميز القناة بمميزات عديدة من أبرزها مايلي: