لولو في المول....ثبت تردد تردد قناة وناسة للأطفال 2024 واستمتع بأحدث الأغاني

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال ولقد حققت القناة شهرة واسعة بفضل تنوع محتواها الذي يتناسب مع مختلف الأعمار، حيث تدمج بين الأغاني الممتعة، الأناشيد التربوية، والبرامج التعليمية التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتنمية تفكيرهم الإبداعي

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكنك استقبال تردد قناة وناسة على جهازك بسهولة والاستمتاع بأفضل البرامج التي تساعد أطفالك في تعلم الحروف العربية والأرقام، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد التي تُساعد في تحسين نطق الكلمات وإليك تفاصيل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على عرب سات

لضمان وصول محتوى القناة إلى جمهور أكبر، قامت إدارة قناة وناسة بتوفير تردد خاص على القمر الصناعي عرب سات، مما يتيح للأطفال في دول الخليج العربي متابعة أفضل البرامج والأناشيد وإليك تفاصيل تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تثبيت قناة وناسة للأطفال

يمكنك تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: