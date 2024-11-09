الكل يخزن جراكنه.. قطع المياه لمدة  ساعات عن هذه المناطق غدًا الاحد “التفاصيل كاملة”

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، عن قطع المياه غدًا الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 لمدة 6 ساعات، وذلك بداية من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا عن بعض المناطق داخل المحافظة، نظرًا لعمل صيانة على الخطوط والتركيبات الجديدة التي تُجرى عليها، وعليه سنوضح لكم المنطقة المتأثرة بانقطاع المياه ورقم الطوارئ التي وفرته الشركة أمام المواطنين.

سبب انقطاع المياه في دمياط غدًا

وأكدت شركة مياه دمياط، أن قطع المياه يكون عن “الامتداد العمراني” داخل رأس البر، من صباح غد حتى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، فضلاً عن أن ذلك جاء نتيجة أعمال بعض الصيانة على رفع الامتداد العمراني في رأس البر، مما شددت على جميع ألمنشآت الهامة التي منها المستشفيات والمخابز وأصحاب المحلات، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة في على مدار فترة الانقطاع الخاصة بالمياه.

التواصل مع شركه المياه

وأطلقت شركة مياه دمياط، رقم خط ساخن أو طارئ أمام جميع المواطنين وهو “125” من أجل التواصل وطرح كافة المشكلات والتفاصيل اللازمة التي يحتاج المواطنين إلى معرفتها، ناهيك عن توفير سيارات محملة بالمياه لكافة المواطنين بحيث تكون متواجدة داخل المناطق المتأثرة بانقطاع المياه داخل المحافظة غدًا، مما لا يُعاني منها المواطنين المتضررين على مدار فترة الانقطاع، التي لم تتأخر كثير وتعود إلى طبيعتها مرة أخرى.