"وجبة شتوية دافئة ومغذية"...طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية بمكونات بسيطة بطعم ولا أروع

يعتبر العدس من الأطباق الأساسية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، حيث يوفر الدفء ويعد خيارًا اقتصاديًا يمكن تحضيره بمكونات بسيطة بالإضافة إلى ذلك، يعرف العدس بفوائده الصحية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله مثاليًا لتلبية احتياجات الجسم في الأيام الباردة وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير العدس بالشعرية على طريقة أشهر المطاعم، مع ذكر المكونات وخطوات التحضير.

مكونات العدس بالشعرية

لتحضير وجبة لذيذة من العدس بالشعرية، ستحتاج إلى المكونات التالية:

½ كيلو من العدس الأصفر (مغسول جيدًا)

كوب صغير من الشعرية

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة

ثلاث ثمرات من الجزر (مقطعة إلى مكعبات)

بصلة كبيرة (مقطعة إلى أربع أجزاء)

ثمرة كبيرة من الطماطم (مقطعة إلى شرائح)

أربعة فصوص من الثوم

لتر من الماء

مكعب مرقة دجاج

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس ناعمًا

طريقة تحضير العدس بالشعرية

تحضير العدس بالشعرية يعد أمرًا سهلاً وممتعًا، إليك الخطوات اللازمة:

في إناء عميق، ابدأ بإضافة العدس الأصفر بعد غسله جيدًا. أضف مكعبات الجزر، قطع البصل، شرائح الطماطم، فصوص الثوم، مكعب مرقة الدجاج، الملح، والفلفل إلى الإناء. صب لتر الماء فوق المكونات، ثم غطي الإناء وضعه على نار متوسطة واتركه حتى تنضج جميع المكونات جيدًا. بعد أن يبرد الخليط قليلاً، استخدم الخلاط الكهربائي لخفق العدس حتى يتحول إلى مزيج ناعم، ثم أعده إلى الإناء. في مقلاة على النار، أضف الزبدة وانتظر حتى تذوب ثم أضف الشعرية وحمرها حتى يكتسب لونًا ذهبيًا. أضف الثوم المهروس إلى الشعرية المحمرة وقلّب حتى يتغير لون الثوم. أضف مزيج الشعرية والثوم إلى العدس، واتركه يغلي لمدة خمس دقائق قبل التقديم. بعد انتهاء الغلي، يقدم العدس بالشعرية في أطباق عميقة، ويمكن تزيينه ببعض الأعشاب الطازجة إن رغبت.

تعد وجبة العدس بالشعرية خيارًا مثاليًا لفصل الشتاء، حيث تجمع بين القيمة الغذائية والمذاق اللذيذ وجرب هذه الوصفة في منزلك واستمتع بتناول طبق دافئ ومغذي في الأجواء الباردة.