نتائج قرعة الحج 2025 الجزائر.. الحجاج المقبولين في الولايات الجزائرية على موقع bawabetelhadj.dz

في إطار اقتراب موسم الحج للأعوام المقبلة، بدأ العديد من المواطنين المتقدمين داخل ولايات الجزائرية يبحثون عن أسماء الحجاج الذين تم قبولهم في القرعة لعام 2025، حيث إن ذلك جاء بعد مراجعة دقيقة لكافة الطلبات التي تم تقديمها بحيث يتمكن المتقدمين من معرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات الاستعلام عن نتائج القرعة في السطور التالية.

ظهور قرعة الحج 2025 الجزائر

كشفت وزارة الداخلية الجزائرية، عن نتائج قرعة الحج المجانية 2025، اليوم السبت الموافق 9 من شهر نوفمبر 2024، وذلك بجميع بلديات الدولة، حتى أنها أسلت رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين لمراجعة مكاتب البلديات والقنوات الرسمية، لاستكمال مراسم القرعة، مع اختلاف في المواعيد من ولاية إلى أخرى، ناهيك عن أن بعدها سيتمكن جميع المتقدمين من الاستعداد والتجهيز النهائي حتى يتقدموا لأداء ركن الحج الأعظم عن العام الجديد، مع كافة التسهيلات التي توفرها الجهة المعنية في الدولة الجزائرية.

كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

وجاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 المجانية داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-