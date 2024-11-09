هدايا كونامي كوينز ولاعبين أحداث الاثنين والخميس القادم لعبة بيس موبايل e football pes 2025، تتمتع لعبة بيس موبايل بميزات هامة تجعل العديد من اللاعبين من جميع أنحاء العالم يهتمون بالتحديثات المستمرة للعبة في كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع، وتسعى كونامي إلى إعطاء اللاعبين على مدار الأيام العدد من الأحداث والهدايا المميزة التي تخلق روح من الشغف والتعلق باللعبة.

أحداث الاثنين والخميس القادم لعبة بيس موبايل e football pes 2025

أحداث الاثنين والخميس القادم لعبة بيس موبايل e football pes 2025، يبحث العديد من اللاعبين للعبة بيس موبايل عن الأحداث القادمة للعبة يوم الأثنين والخميس القادمين، وتلك الأحداث الهامة منها ما هو مؤكد ومنها ما هو مجرد توقعات وتلك الأحداث تتمثل فيما يلي:

يوم الأثنين القادم سوف يتم نزول بكج دبل بوستر يحتوى على ثلاثة لاعبين مميزين.

نزول بكج لفريق أي سي ميلان يوم الخميس القادم.

من المتوقع نزول عدد من حزم الفرق مع مدرب الفريق دبل بوستر.

نزول عدد من اللاعبين في الدايلي جيم وحدث ضربات الجزاء بعد تحديث عدد خطوات تسجيل ضربة الجزاء لعشر خطوات.

نزول عدد من اللاعبين في بيانات اللعبة وسوف يتم نزولهم تدريجيا في اللعبة.

من المتوقع نزول عدد من اللاعبين في متجر النقاط وخاصة يوم الخميس القادم.

خطوات تحديث لعبة بيس موبايل 2025

فبعد أن توصلتم معنا إلى هدايا كونامي كوينز ولاعبين، أحداث الاثنين والخميس القادم لعبة بيس موبايل e football pes 2025، نسلط الآن الضوء على خطوات تحديث لعبة بيس موبايل 2025، حيث يمكنك الآن تحديث لعبة بيس موبايل من خلال الخطوات التالية: