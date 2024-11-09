ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد بجودة هائلة الان

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد بجودة هائلة الان
تردد قناه طيور الجنه بيبي

متع أوقات طفلك بدون ملل من خلال مشاهدة قناة طيور الجنه تعد هذه القناة من افضل القنوات التي يفضلها العديد من الصغار متميزة ببرامجها العديدة التي تمكنت من جذب انتباه الطفل بالإضافة إلي الأناشيد الدينية والأغاني الشقية، تعمل علي تنمية مهارات الطفل، اكتسابه العديد من الخصائص أهمها هو الاحترام بين الكبير والصغير، إلقاء السلام علي من تعرفة ومن لا تعرفة، عدم إلقاء القمامة في الطرقات حيث لتأذي منه الجميع، غيرها من الأشياء الجميلة التي تنفع الطفل في الصغر وتنفعه أيضا في الكبر، لذا نري العديد من الأشخاص يبحثوا علي الترددات الجديدة التي يتم بث القناة من خلالها سنوضح لكم في السطور الآتية من تلك الموضوع تابعونا.

تردد طيور الجنه علي النايل سات

  • التردد الجديد: 11274.
  • بينما بيانات الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

تردد قناة طيور الجنه علي العرب سات

  • الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.
  • مؤشر ترميز القناة: 27500.
  • بيانات تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.
  • تردد القناة: 11310.

آلية استقبال قناة طيور الجنه علي جهاز الاستقبال

  • الخطوة الأولي: الولوج إلي الإعدادات من خلال النقر بالريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.
  • الخطوة الثانية: يرجي الضغط علي القائمة الرئيسية الخاصة بالجهاز.
  • الخطوة الثالثة: ينبغي الضغط علي زر التثبيت.
  • الخطوة الرابعة: قم باختيار القمر الصناعي الذي يتم من خلاله بث التردد.
  • الخطوة الخامسة: يتطلب منك إدخال التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.
  • في النهاية: انقر علي زر البحث، سيتم تنزيل القناة علي الفور.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
كيف أسجل في منحة الطلاب بالعراق 2024 لعموم المحافظات؟ وزارة التربية العراقية توضج
إنضم لقناتنا على تيليجرام