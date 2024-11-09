ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد بجودة هائلة الان

متع أوقات طفلك بدون ملل من خلال مشاهدة قناة طيور الجنه تعد هذه القناة من افضل القنوات التي يفضلها العديد من الصغار متميزة ببرامجها العديدة التي تمكنت من جذب انتباه الطفل بالإضافة إلي الأناشيد الدينية والأغاني الشقية، تعمل علي تنمية مهارات الطفل، اكتسابه العديد من الخصائص أهمها هو الاحترام بين الكبير والصغير، إلقاء السلام علي من تعرفة ومن لا تعرفة، عدم إلقاء القمامة في الطرقات حيث لتأذي منه الجميع، غيرها من الأشياء الجميلة التي تنفع الطفل في الصغر وتنفعه أيضا في الكبر، لذا نري العديد من الأشخاص يبحثوا علي الترددات الجديدة التي يتم بث القناة من خلالها سنوضح لكم في السطور الآتية من تلك الموضوع تابعونا.

تردد طيور الجنه علي النايل سات

التردد الجديد: 11274.

بينما بيانات الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

تردد قناة طيور الجنه علي العرب سات

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

بيانات تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

تردد القناة: 11310.

آلية استقبال قناة طيور الجنه علي جهاز الاستقبال