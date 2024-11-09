ثبت تردد قناة ميكي كيدز بعد التحديث 2024 على الأقمار الصناعية

قناة ميكي ماوس من اكثر القنوات الفضائية التي تعمل علي جذب وانتباه الأطفال، تعمل علي تنمية قدرات الطفل وذكائه هذه القنوات تناسب المراحل العمرية من 3 سنوات حتي14 عام، بل يشاهدها الآباء والأمهات مع أطفالهم وهم مستمتعون بجميع البرامج والأناشيد والأغاني التي تبث من خلالها، دائما تعمل علي تجديد وأحدث الترددات والتقنيات الحديثة، تبث من خلال افضل جودة، بالرغم من وجود الكثير من البرامج الخاصة بالأطفال إلا أن تلك القناة تعد واحدة من اهم القنوات، سنسرد لكم الترددات الحديثة الخاصة بالقناة عبر السطور القادمة إليكم التفاصيل الآتية.

أجدد الترددات الخاصة بقناة ميكي ماوس علي النايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بقناة ميكي كيدز أطفال الجديد، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة: 11256.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

بيانات التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

ترميز القناة: 27500

تنزيل الترددات الجديدة بقناة ميكي علي التلفاز

أصبح من السهل إمكانية القيام باستقبال التردد الجديد لقناة ميكي كيدز أطفال 2024 على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-