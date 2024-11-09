لولو بتحمم حيونات.. تردد قناة وناسة 2024 للأطفال على نايل سات على مدار 24 ساعة

تردد قناة وناسة 2024، وناسة هي القناة الأفضل دائماً ولذلك يبحث عنها الأباء والأمهات لمعرفة ترددها على نايل سات وعرب سات، حيث تعرض قناة وناسة محتوى يليق بالأطفال ولا يشعرهم بالملل، كما تقدم القناة محتوى متنوع بين الترفيهي والتعليمي، وهذا ما يجعل الأباء والأمهات يفضلون ضبطها على الجهاز عن أي قناة أخرى، حققت قناة وناسة شهرة واسعة في فترة قصيرة جداً ولديها متابعين من جميع دول العالم، كما أن تحصد أعلى نسب من المشاهدة بشكل يومي، وخلال الفقرات التالية من المقال ننشر لكم تردد قناة وناسة 2024.

تردد قناة وناسة 2024

القمر الصناعي: النايل سات·

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب :عمودي .

معدل الترميز :27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد وناسة TV للاطفال على عرب سات

التردد:11470.

معامل استقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط قناة وناسة بشكل يدوي

بإمكانكم أن تقوم بضبط قناة وناسة على الجهاز بشكل يدوي وهذا عن طريق الاختيار من الإعدادات الخاصة بالجهاز، دون الحاجة لإنفاق المال عندما تقوم بالذهاب بالجهاز الرسيفر إلى المهندس، تعتبر إشارة قناة وناسة قوية وهذا ما يجعل عملية استقبالها على الجهاز على النايل سات وعرب سات تتم في ثوان معدودة، وكل ما يجب القيام به لضبط القناة للأطفال لقضاء وقت ممتع عليكم اتباع ما يلي: