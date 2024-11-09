الوكالة الوطنية للتشغيل.. منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأحصل على 800 دينار جزائري

نجد أن هناك حالة من التدهور الاقتصادي في الجزائر ورغم ذلك تهتم الحكومة بتقديم منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 لتعزيز مستوى معيشتهم، تحصل المتقدمات على المنحة وفقاً للشروط المعلن عنها، لأن الوكالة الوطنية أكدت بأنها تلقي الضوء على النساء الحاصلين على مؤهلات عالية ورغم ذلك لم يجدون فرصة للالتحاق بالوظيفة المناسبة، تعلم الحكومة جيداً مكانة المرأة في المجتمع وأنها يمكن أن تقوم بالكثير من المهام سواء العمل أو في منزلها لتربيتها الأبناء،

منحة المرأة الماكثة هي منحة قدرها 800 دينار جزائري يتم صرفها في موعد محدد بشكل شهري، وحصل عليها الألف من النساء من جميع الولايات الجزائرية، كما يستفيد الطفل من المنحة التي تحصل عليها الأم وتصل قيمة المنحة ما بين 100 دينار وحتى 150 دينار جزائري، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على المزيد من التفاصيل عن منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تتساءل الكثيرات من النساء في الجزائر عن طرق التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل للحصول على الدخل الشهري المناسب الذي يعينها على ظروف الحياة الصعبة في ظل غلاء الأسعار، وحسب ما كشفت عنه الوكالة الوطنية للتشغيل بأن التسجيل سيكون متاحا فقط للمرأة الجزائرية الجنسية التي تقيم بالجزائر، وأن تكون المرأة المتقدم من حاملي المؤهلات العلمية، كما يشترك أن يكون السن المحدد للتسجيل بالمنحة لا يقل عن 19 عام ولا يتجاوز سن 40 عاماً، وأن تكون المرأة ليست مستفيدة من أي منحة اجتماعية ولا تمتلك أي سجلات تجارية، حيث تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني وهذا ما نقدمه عبر الفقرة التالية.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر