لعبة العراق.. موعد مباراة العراق والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة بدون تشفير

يستعد الجمهور للاستمتاع بأجواء منافسة العراق والأ{دن، وهذا ما زواد من عملية البحث عن موعد مباراة العراق والأردن من قبل عشاق الساحرة المستديرة من شتى دول العالم العربي والغربي، يخوض كلا الفريقين مواجهات قوية للغاية، مما تكون الاستعدادات لهذا اللقاء دقيقة للغاية من أجل المشاركة في كأس العالم موسم 2026،

يعيش الجمهور في حالة من الترقب والانتظار لمباراة العراق والاردن ويتمتع الملايين بالمشاهدة وسط حضور جماهيري كبير داخل الاستاد، لقد تم فتح باب حجز تذاكر المباراة وقد تم سحب كميات كبيرة من التذاكر في الساعات الأولى من طرحها على المنصة الإلكترونية، واليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على موعد مباراة العراق والأردن والقنوات الناقلة.

موعد مباراة العراق والأردن

نهاية هذا الأسبوع بتاريخ يوم الخميس الموافق 14 من نوفمبر الجاري 2024 تنطلق مواجهة قوية بين العراق ونظيره الأردن ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الجولة الخامسة، لقد تألق المنتخب العراقي في أدائه في الجولات السابقة وفاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة رصيده 7 نقاط بالتساوي مع فريق الأردن، حيث تقام المباراة على ارضية ملعب البصرة الدولي وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5.15 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6.15 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة القنوات الناقلة مباراة العراق والأردن

هناك عدة قنوات بدأت استعداداتها كي تنقل البث الحي المباشر للمواجهة النارية بين العراق والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، حيث تقوم القنوات الناقلة بضبط أجهزة البث كي تنقل المباراة بجودة عالية HD، حيث تأتي في مقدمة القنوات الناقلة بي ان سبورت 4 تعليق صوتي أحمد البلوشي، على أن يتم النقل عبر شاشة قناة الأردنية الرياضية وعبر قناة الرابعة الرياضية العراقية.