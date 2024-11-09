وصل كام النهاردة سعر الذهب؟؟ تعرف على سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 استقرارا بعد التراجع الملحوظ الذى حدث بالأمس فى الأسعار، وذلك جاء بعد فترة من الأرتفاعات التى شهدها سوق الذهب فى مصر خلال الفترة الماضية، وسوف نقدم لكم فى هذا المقال أسعار الذهب اليوم فى بداية التعاملات الصباحية فى سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم.

جاءت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 على النحو التالى:

سعر الذهب عيار 24.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع، بينما سجل سعر 4291 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع، بينما وصل سعره إلى 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3235 جنيها للبيع، بينما سجل سعر 3218 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2523 جنيها للبيع، بينما سجل سعر 2510 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب.

سجل سعر الجنيه الذهب استقرارا حيث يباع الجنيه الذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 بسعر 30200 جنيه،بينما سجل سعر 30040 جنيها للشراء، هو الأختيار الأمن عند الكثير للأستثمار وحفظ الأموال.

سعر الذهب عالميا.

تراجع سعر الذهب عالميا، وسجلت الأونصة في أخر تعاملات البورصات العالمية 2688 دولارا للبيع، بينما سجلت سعر 2687 دولارا في حالة الشراء.

أسعار مصنعية الذهب.

تختلف سعر المصنعية من مكان لأخر ومن تاجر لأخر، وهى تلعب دور كبير فى تحديد السعر النهائى للذهب، وتتراوح نسبة المصنعية بين 5 إلى 10% من سعر الذهب على حسب تصميم القطعة الذهبية، لذلك يجب عند الشراء ضرورة مقارنة الأسعار بين المحلات للحصول على أفضل سعر.