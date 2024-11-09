أسعار سبائك الذهب اليوم السبت.. تحديث الذهب 9نوفمبر 2024 في مصر

سعر الذهب اليوم سجل حالة من الاستقرار الملحوظ بعدما واجهة موجة من الارتفاعات الكُبرى في الساعات الماضية، بالإضافة إلى أن راغبي الاستثمار في الذهب يبحثون عن أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 9 من شهر نوفمبر 2024، بما يمكنك التعرف على أخر تحديثات لسبيكة بمختلف أوزانها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جاءت أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وذلك بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية المنوط بها، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر سبيكة الذهب من وزن “10” جرامات إلى 43.315 جنيه، وهي من عيار الـ 24.

فيما أن سعر سبيكة الذهب التي تزن “1” جرام سجلت قرابة الـ 4331.5 جنيه.

أما سعر سبيكة الذهب وزن “2.5 جرام” فبلغت قرابة الـ 10.829 جنيهًا.

تحديث الذهب 9 نوفمبر 2024

ولمعرفة باقي التحديثات التي أجرت على سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، التي تأتي بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية بمحلات الصاغة، فهي كما يأتي:-