رايح فين تانى.. سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء

ينشغل الكثير من الناس بمعرفة أخر تطورات سعر الدينار الكويتي اليوم وهل هناك تحديثات جديدة في أسعار العملات في البنوك المصرية والدولية مع بداية التعاملات الصباحية، خلال الآونة الأخيرة شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من عدم الاستقرار وقد وصلت بعض العملات الأجنبية إ‘لأى أعلى المستويات وهذا ما تسبب في مخاوف الكثير من الأشخاص، حيث تعد عملة الدينار الكويتي من أهم العملات الخليجية التي تسجل أعلى سعر، مما شهد الدينار الكويتي أرتفاع ملحوظ في مختلف البنوك والسوق السوداء، ويرجع الاهتمام الزائد بسعر عملة الكويت ألأن هناك الكثير من الشباب تستعد للسفر ويريدون معرفة الاسعار الرسمية للعملة كونها هي العملة الرسمية للكويت، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على سعر الدينار الكويتي اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حالة من عدم الاستقرار في سعر الدينار الكويتي، حيث تأتي الأسعار الرسمية في البنوك مع بداية تعاملات صباح يوم السبت 9 نوفمبر 2024 على النحو التالي:.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 48.50 جنيه مصري للشراء و 48.64 جنيه مصري للبيع.

مما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 158.463 جنيه مصري للشراء و 157.415 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم 158.463 جنيه مصري للشراء 157.462 جنيه مصري للبيع.

مما سجل الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي 158.463 جنيه مصري للشراء 157.472 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التجاري الدولي CIB نحو 158.626 جنيه مصري للشراء و بقيمة 153.682 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم 9-11-2024

هناك قفزة جديدة في سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء في السوق السوداء