سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الموافق 9 من نوفمبر 2024 “مش هنعرف نشخلل من تاني”

كشفت محلات الصاغة اليوم الموافق 9 من نوفمبر الموافق يوم السبت، عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وذلك بعد أن حدثت ضجة عالية جدًا في الأيام الماضية حول الأسعار وما شهدته من ارتفاع كبير، حيث امتنعت بعض محلات الصاغة عن البيع والشراء حتى يستقر السعر في جمهورية مصر العربية، لذلك دعونا نكشف لكم عن أخر الأسعار التي تم الإعلان عنها اليوم الموافق السبت 9 من نوفمبر، وذلك من خلال الأسطر التالية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أعلنت محلات الصاغة اليوم الموافق عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الموافق 9 من نوفمبر 2024، ليكون سعر الجرام عند البيع 3775 وتم تسجيل سعر الجرام الواحد في حالة الشراء، ليكون مسجل اليوم بسعر يصل إلى 3755 جنية مصري، وكشفت أن تلك الأسعار بخارج المصنعية، وتختلف المصنعية من مكان إلى أخر على حسب نوع الجرام ونوع الذهب وايضًا التاجر نفسه والمحافظة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يتم تسجيل الذهب يوميًا في مصر بشكل حديث ومختلف تمامًا عن اليوم السابق له، وهذا يرجع إلى اختلاف أسعار الدولار نظرًا للارتفاع والزيادة الغير مستقرة، وبالتالي فقد تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الموافق 9 من نوفمبر 2024، ليكون مسجل سعر 4314 في حالة البيع، بينما في حالة الشراء فأن السعر يسجل قيمة 4291 جنية مصري، وتختلف القيمة على حسب المصنعية التي يضعها التاجر.

بينما تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الموافق 9 من نوفمبر 2024، ليكون قيمته في البيع يصل إلى 3235 جنية مصري، وسعر الجرام في الشراء يختلف ويصل إلى 3218، وهذا السعر يختلف أيضًا بدون إضافة المصنعية على الجرام.