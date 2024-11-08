استعلم من هنا.. رابط نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور الثالث عبر موقع وزارة التربية العراقية

بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث بالعراق أعلنت وزارة التربية العراقية عن توفير رابط رسمي وفعال لاستخراج النتائج من خلاله، وهذا مع الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في اللجان المخصصة لها، حيث ينتظر جميع الطلاب النتائج على أحر من الجمر، وهذا لكونها الفرصة الأخيرة حتى يحقق طلاب الصف السادس الإعدادي النجاح بعد عدم تحقيقه في الدور الأول والثاني، مع العلم أن الطلاب انتهوا من اختباراتهم في 6 نوفمبر الجاري 2024 وتحتاج فترة التصحيح لمدة عشرة أيام حتى تعلن النتيجة أمام الجميع، وسوف نتعرف معاً عن التفاصيل الخاصة بهذا الأمر فتابعونا.

نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور الثالث

خلال اللجان الخاصة بالتصحيح في كافة المحافظات العراقية تستمر عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وهذا حتى تنتهي تلك المهام في أقرب وقت ممكن، فالجميع حالياً يعيشون حالة من القلق والتوتر الشديد في انتظار النتيجة فكما ذكرنا من قبل هي الفرصة الأخيرة لهم لتحقيق النجاح، ويمكن بكل سهولة معرفة النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول المباشر إلى موقع زارة التربية.

قم بتحديد المرحلة الدراسية “الصف السادس الإعدادي.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي لها.

الضغط على تحميل الملف ثم قم بفتحه وكتابة اسك الطالب فيه.

على الفور ستظهر النتيجة كاملة من بيان المواد التي قام بأداء اختباراتها والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا

يوفر موقع نتائجنا نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثالث، والتي يتم استخراجها منه باتباع الخطوات التالية: