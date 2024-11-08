تابع مغامرات غمبول الجديدة.. تردد قناة كرتون نتورك العربية 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات

بعد تغيير تردداتها في 2025 شهدت قناة كرتون نتورك عربية CN Arabia زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن ترددها الجديد على قمري نايل سات وعرب سات تعد القناة من أبرز قنوات الأطفال المتخصصة في عرض برامج الكرتون وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال بفضل تنوع محتواها من أفلام كرتونية وأغاني موجهة للأطفال، مما يجعلها وجهة مثالية للترفيه والمحتوى التعليمي في آن واحد.

تردد قناة كرتون نتورك العربية 2024 الجديد 

يبحث العديد من الامهات على التردد الجديد لقناة نتورك وذلك لمتابعه أجمل افلام الكرتون المميزة والتردد الجديد هو:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 12226.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الجودة: HD.

التردد الجديد لقناة كرتون نتورك على عرب سات 

وقد أوضحت إدارة القناة بأنه تم تحديث التردد على عرب سات والتردد الجديد هو:

  • تردد القناة: 11747.
  • معامل الاستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة كرتون نتورك 

إذا كنت ترغب في ضبط قناة كرتون نتورك بالعربية على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

  • قم بتشغيل جهاز الاستقبال وانتظر ظهور قائمة الإعدادات.
  • من القائمة اختر إعدادات القنوات أو إعدادات التلفاز.
  • اختر البحث عن القنوات أو البحث التلقائي للبحث عن القنوات المتاحة.
  • حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه.
  • ابدأ عملية البحث وانتظر حتى تكتمل.
  • بعد الانتهاء من البحث ستظهر لك قائمة القنوات المتاحة ابحث عن قناة كرتون نتورك واضغط عليها.
  • احفظ التغييرات وأغلق قائمة الإعدادات لتتمكن من الاستمتاع بالقناة.
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
لولو وميدو يقدموا أروع اغاني جديدة .. تردد قناة وناسة اطفال 2024 التردد الجديد عبر النايل سات
إنضم لقناتنا على تيليجرام