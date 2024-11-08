استقبل NOW تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 بجودة فائقة على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة أطفال من أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي ما تتصدر محركات البحث لمعرفة ترددها الجديد على النايل سات والعرب سات، وهذا بعد إعلان القناة عن تحديث تردد القناة لتوفير محتوى بجودة عالية ولتحسين مستوى البث وتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى، حيث تقدم القناة باقة من أروع البرامج المتنوعة والشيقة بخلاف الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية، فالقناة تهتم جداً بتعليم الأطفال السلوكيات الجيدة والصفات الحسنة بطريقة غير مباشرة من خلال محتواها، وهذا جعل القناة هي أفضل قناة أطفال في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولذلك سوف نوضح لكم التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية.

استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة نايل سات

قناة طيور الجنة توفر محتواها على القمر الصناعي نايل سات حتى يمكن لكل متابعيها الاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها، وإليكم الآن بيانات التردد وهو كالتالي:

التردد جاء: 11274.

الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة عرب سات

يمكن ضبط قناة طيور من خلال القمر الصناعي عرب سات وهو جاء على النحو التالي:

التردد هو: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات جعلتها في صدارة قنوات الأطفال في الوطن العربي، وتلك المميزات كالتالي: