“دلع أولادك وفرحهم” ثبت تردد قناة عمو يزيد أطفال 2024 على نايل سات بجودة عالية

تردد قناة عمو يزيد أطفال 2024 من القنوات التي تتصدر محركات البحث في الوقت الحالي بعد تحديث ترددها مؤخراً، حيث تعرض البث الخاص بالقناة بالتوقف المفاجئ، مما اثار الجدل بين جميع محبي القناة ومشاهديها في كل مكان بالوطن العربي، وتعتبر قناة عمو يزيد من أهم قنوات الاطفال التي تقدم اكثير من البرامج المسلية للصغار والتي تتنوع بين الترفيهية والتعليمة، والتي تقدم باللغة العربية والإنجليزية حتى يستطيع جميع الصغار الاستفادة من المحتوى، فالقناة تسعى لتحقيق هدف واحد وهو خلق جيل واعي ومثقف يتمتع بالصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، ونتعرف معاً في هذا المقال عن التردد الجديد لقناة عمو يزيد 2024.

تردد قناة عمو يزيد أطفال 2024

استطاعت قناة عمو يزيد على مدار السنوات الماضية بتحقيق قاعدة جماهيرية عريقة للغاية، حيث قدمت للأطفال كل ما يرغبون في متابعته من برامج وأفلان كرتونية وغيرها، فهي حريصة تماماً على تنمية مهارات الاطفال وتعليم السلوك الإيجابي، كما تتميز القناة بتقديمها برامجها خاصة بتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأطفال، وإليكم الآن تردد القناة الجديد وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة عمو يزيد أطفال 2024 على قمر عرب سات

يمكن أيضاً استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات وهذا من خلال الخطوات التالية:

التردد: 10923.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل قناة عمو يزيد 2024

لضمان توفير المتعة والترفيه لأطفالك عليك بضبط تردد قناة عمو يزيد على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وهذا من خلال الخطوات التالية: