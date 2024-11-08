“ماما جابت بيبي” استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية

رحمة تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“ماما جابت بيبي” استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية
“ماما جابت بيبي” استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت أن تحظى بشهرة واسعة بين جميع الفئات العمرية وتتميز القناة بمحتواها المتنوع الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، حيث تقدم برامج تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الإسلامية بطريقة ممتعة وجذابة وتقدم القناة أيضًا مجموعة من الأناشيد والأغاني التي يحبها الأطفال، مما يجعلها الخيار الأمثل للآباء الذين يسعون لتوفير محتوى مفيد لأبنائهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن تحديث تردداتها لضمان وصول محتواها بجودة عالية ووضوح أفضل وتعتبر هذه التحديثات ضرورية لمواكبة احتياجات المشاهدين، حيث تسعى القناة إلى تقديم محتوى جديد بشكل دوري وإليكم تفاصيل الترددات الجديدة:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات:

  • التردد: 11274
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

  • التردد: 11310
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • جودة البث: HD

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز

لتتمكن من ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. فتح قائمة جهاز التحكم: اضغط على زر “القائمة” باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
  2. البحث اليدوي: اختر خيار “البحث اليدوي” لإدخال الترددات بشكل يدوي.
  3. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله.
  4. أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه.
  5.  انقر على زر “البحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.
  6.  بعد الانتهاء، اضغط على خيار “الحفظ” لتأكيد التغييرات.
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رحمة

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