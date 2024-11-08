“1,000,000 دولار لرابح واحد”..خطوات تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الآغا

تعد مسابقة الحلم واحدة من أكبر المسابقات التلفزيونية في الوطن العربي، حيث تتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار أمريكي على مدار السنوات، جذبت المسابقة انتباه الملايين من المشاهدين، وتستمر في تقديم جوائز أسبوعية وشهرية تعزز من حماس المشاركين.

خطوات تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة من خلال تسجيل رقم الهاتف الخاص بك وإليك كيفية القيام بذلك:

إرسال رسالة نصية: بمجرد أن تقرر الاشتراك، عليك إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم الخاص ببلدك.

إليك أرقام الاشتراك لكل دولة:

المملكة العربية السعودية:

عملاء موبايلي: 650444

عملاء زين: 755505

عملاء STC: 858888

مصر:

عملاء فودافون: 95458

عملاء أورانج: 98880

الكويت: الرقم الموحد هو 4141.

الإمارات:

عملاء اتصالات: 6070

عملاء دو: 3636

الاشتراك عبر التطبيق الإلكتروني

توفر مسابقة الحلم أيضًا طريقة سهلة للاشتراك من خلال تطبيق الهاتف الذكي ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق:

افتح متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

ابحث عن “حلم” في خانة البحث.

اضغط على زر التحميل وانتظر حتى يتم تثبيت التطبيق.

تسجيل الاشتراك:

بعد فتح التطبيق، اختر البلد الذي تعيش فيه.

أدخل رقم هاتفك.

وافق على الشروط وأدخل كود التأكيد الذي سيصل إليك.

ابدأ في تقديم إجاباتك على الأسئلة المطروحة في المسابقة.

تعتبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بمثابة جواز سفر للكثير من المواطنين في الدول العربية لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، خاصةً مع الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون دولار أمريكي، وهي أكبر جائزة في تاريخ مسابقات الوطن العربي وتتميز مسابقة الحلم بشفافيتها العالية، حيث يجرى سحب الفائزين مباشرةً على الهواء عبر شاشة قناة MBC، مما يضيف لمسة من الإثارة والتشويق للمشاهدين ويقدم الإعلامي المتميز “مصطفى الآغا” هذه اللحظات المثيرة، مما يجعل كل سحب تجربة فريدة من نوعها، حيث ينتظر المشاركون بفارغ الصبر معرفة ما إذا كانت أرقامهم ستتحقق في هذه اللحظات الحاسمة.