“تابع المؤسس عثمان” نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 بجودة HD على نايل سات وعرب سات

يبحث عشاق ومحبي الدراما التركية في الوطن العربي عن تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تنقل القناة عبر شاشتها في الوقت الحالي باقة من أروع المسلسلات التركية الت تجمع بين التاريخية والدرامية، ومن أشهر تلك المسلسلات مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يعرض حالياً الموسم السادس كما عرضت القناة الأجزاء الخمسة الأولى، وحققت القناة شهرة واسعة بفضل هذا المسلسل العظيم الناجح، وتعرض المسلسل مترجم باللغة العربية حتى يتمكن عشاق ومحبي المسلسل الاستمتاع به، وخلال هذا المقال نوافيكم أحدث تردد القناة على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يشغل تردد قناة الفجر محركات البحث في الوطن العربي لمعرفة أحدث تردد لها على القمر الصناعي نايل سات، حيث توفر القناة محتواها الشيق على هذا القمر بجودة عالية HD دون توقف ولا تشويش، ولاستقبال القناة إليكم بيانات التردد وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكن أيضاً استقبال قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات من أي مكان بالوطن العربي وهذا من خلال التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان هو من أكثر المسلسلات التي يتابعها الكثيرون حول العالم العربي، حيث يكشف المسلسل عن الكثير من الأحداث التاريخية التي حدثت في فترة تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان ابن أرطغرل، وتعرض حلقات المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، والإعادة في اليوم التالي الجمعة في الثالثة عصراَ، وهذا بعد عرض المسلسل حصري على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع.