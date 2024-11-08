يا لولو نامي 😴تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية لولو الحبوبة وشقاوتها

تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في الوقت الحالي، حيث استطاعت أن تترك بصمة مميزة في أذهان الكبار والصغار على حد سواء ولا يخلو أي منزل من أغاني “لولو الشطورة والشقية”، الشخصية المحبوبة التي اشتهرت بفضل هذه القناة وفي هذا المقال، سنستعرض تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024، مما سيمكن الأمهات من استقبال القناة بسهولة لإدخال البهجة على قلوب أطفالهم

أغاني قناة وناسة بيبي

منذ انطلاقها، قدمت قناة وناسة بيبي العديد من الأغاني التي حققت شهرة واسعة، وكانت أغاني “لولو” هي الأبرز. من بين الأغاني المحبوبة التي تعود عليها الأطفال:

يا لولو يا لولو في نونو

الحرامي سرق لولو

شيكو في السجن

شيكا والشرطة

لولو يلا نامي

يا لولو نامي

لعبة التجمد مع لولو

مين ضرب لولو

يا شرطي حرامي

شو بتقول الحيوانات

وناسة وناسة

الشرطة القوية

لولو عاوزه ماما

لولو وميدو

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قدمت إدارة قناة وناسة الترددات الجديدة لتسهيل عملية استقبال القناة على أجهزة التلفاز. إليكم تفاصيل الترددات:

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4

الجودة: HD

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة

تثبيت قناة وناسة على التلفزيون سهل للغاية، ويمكن القيام به من خلال الخطوات التالية:

فتح شاشة التلفزيون. اختيار زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد. اختيار البحث اليدوي بدلاً من البحث التلقائي لإدخال بيانات التردد. إدخال بيانات التردد بالترتيب وتحديد القمر الصناعي. الضغط على زر بحث. اختيار زر حفظ.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستظهر قناة وناسة في القائمة الرئيسية للقنوات، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بمحتواها الممتع والمفيد.