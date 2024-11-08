أنا لولو ما في مني.. أحدث تردد لقناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات وطريقة ضبط التردد الجديد

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
أنا لولو ما في مني.. أحدث تردد لقناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات وطريقة ضبط التردد الجديد

تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم برامج الأطفال حيث تتميز بعرض محتوى متنوع يجمع بين التعليم والترفيه تهدف القناة إلى تعزيز وعي الأطفال وتقديم محتوى آمن وملائم لأعمارهم مما يساعد على غرس القيم الأخلاقية والاجتماعية لديهم من خلال متابعة برامجها وأغانيها كما تحرص قناة وناسة بيبي على تحديث ترددها بانتظام لضمان تقديم أفضل جودة للمشاهدين في هذا المقال، سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتردد القناة وكيفية تثبيتها على أجهزة الاستقبال.

أحدث تردد لقناة وناسة 2024 على النايل سات 

في سبيل تقديم تجربة مشاهدة محسنة للأطفال وضمان جودة بث عالية قامت قناة وناسة بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات كما يمكن للأهل ضبط القناة على أجهزة الاستقبال بسهولة باستخدام المعلومات المحدثة المتوفرة على الموقع الرسمي للقناة وذلك وفق التردد التالي:

  • التردد: 11470.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • الجودة:HD.

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات 2024 

تسعى قناة وناسة بيبي دائما لتقديم محتوى آمن وممتع للأطفال بجودة عالية ولذلك قامت بتحديث ترددها على القمر الصناعي عرب سات في السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل تردد القناة الجديد:

  • التردد: 11270.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الجودة:HD.

كيفية ضبط قناة وناسة بيبي الجديد على 2024 

لتثبيت تردد قناة وناسة 2024 الجديد على جهاز الاستقبال بسهولة يجب اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على زر القائمة باستخدام جهاز الريموت.
  • اختر خيار تركيب أو تثبيت يدوي.
  • افتح قائمة الترددات لإضافة تردد جديد.
  •  حدد القمر الصناعي المطلوب سواء نايل سات أو عرب سات.
  •  اضغط على زر البحث للبحث عن القناة.
  • عند اكتمال البحث، ستظهر القناة قم بالضغط على حفظ لضمان الوصول إليها بسهولة.
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

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