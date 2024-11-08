أسعار القطن في مصر اليوم 9 نوفمبر تعرف على أسعار قنطار القطن في الوجه القبلي والبحري، تم تداول العديد من الأسئلة حول سعر قنطار القطن اليوم السبت، حيث يُعتبر القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم، وتتفوق الملابس المصنعة منه على تلك المصنوعة من أقطان أخرى من حيث الجودة والسعر، يعرف القطن المصري بـ “ذهب الفلاح الأبيض” نظرًا لأهميته الكبيرة في تحقيق دخل جيد للفلاحين من خلال بيعه.

أسعار قنطار القطن في الوجه القبلي والبحري اليوم

أسعار قنطار القطن في الوجه القبلي والبحري اليوم 9 نوفمبر، سجلت أسعار القطن اليوم في مصر تفاوتًا بين المناطق، حيث تختلف أسعار قطن الوجه القبلي عن الوجه البحري، يُعد قطن الوجه البحري ذو جودة أعلى، ويتميز بتيلة طويلة، بينما قطن الوجه القبلي أقل جودة ويتميز بتيلة قصيرة وجائت الأسعار كما يلي:

قنطار القطن الجيزة 95 سجل 10,000 جنيه.

قنطار القطن الجيزة 45 سجل 12,000 جنيه.

قنطار القطن الجيزة 94 سجل 12,300 جنيه.

قنطار القطن الجيزة 97 سجل 12,300 جنيه.

وفي بعض المحافظات الهامة:

محافظة المنوفية: 10,000 جنيه.

محافظة البحيرة: 12,000 جنيه.

محافظة الدقهلية: 12,000 جنيه.

محافظة كفر الشيخ: 12,000 جنيه.

تصريحات أبو صدام نقيب الفلاحين بخصوص أسعار القطن

فبعد أن توصلنا معكم إلى أسعار القطن في بعض محافظات مصر، ننتقل الآن إلى تصريحات أبو صدام نقيب الفلاحين حيث أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر قنطار القطن في مصر شهد استقرارًا في أسواق التجزئة والتجار، حيث سجل سعر قنطار القطن في الوجه القبلي 10 آلاف جنيه وفقًا للأسعار المعلنة في مزادات القطن بالمحافظات التابعة للوجه القبلي.