رابط formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة شبه الطبي 2024 واخر موعد للتقديم

د. فيصل ابو القاسم تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة شبه الطبي 2024 واخر موعد للتقديم

نقدم لكم رابط formation.sante.gov.dz تسجيلات شبه الطبي 2024 واخر موعد للتقديم في مسابقة وزارة الصحة الجزائرية التي يقبل عليها الكثيرون منذ اليوم الأول للمسابقة التي تعد من أبرز المسابقات التي ينتظرها الشباب كل عام، في نفس التوقيت من شهر نوفمبر، الجدير بالذكر أن مسابقة شبه الطبي هذا العام بدأت في 30 أكتوبر والمقرر أن تستمر اسبوعين، لذا يبحث الكثيرون على خطوات التقديم في المسابقة ونحن على بعد ساعات على غلق باب التقديم في مسابقة شبه الطبي.

رابط formation.sante.gov.dz تسجيلات شبه الطبي 2024

سهلت وزارة الصحة الجزائرية على المواطنات والمواطنين الراغبين في التقديم في مسابقة شبه الطبي، بعد أن اتاحت عملية التسجيل في المسابقة إلكترونيًا، وفقا إلى ضوابط وشروط يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار لمن ارد أن يتقدم لهذه المسابقة، وتعد أبرز هذه الضوابط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية على الأقل، وان يتقدم بالمستندات المطلوبة، وذلك عبر الدخول لموقع المنصة الرقمية لوزارة الصحة، حيث اتاحت المسابقة ثلاثة رتب مساعد التمريض للصحة العمومية، أعوان رعاية أطفال للصحة العمومية، مساعدي جراح أسنان للصحة العمومية.

رابط formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة شبه الطبي 2024 واخر موعد للتقديم
شبه الطبي
رابط formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة شبه الطبي 2024 واخر موعد للتقديم
شبه الطبي

خطوات التقديم في مسابقة شبه الطبي 2024

تعد آليات التسجيل في مسابقة شبه الطبي من الموقع الرسمي لوزارة الصحة الجزائرية تأتي وفقا إلى الخطوات التالية:

  • زيارة موقع وزارة الصحة أو المنصة الرقمية لوزارة الصحة.
  • الضغط على زر تسجيل جديد.
  • النقر على مسابقة شبه الطبي.
  • سجل بياناتك في ملف التقديم.
  • إرفاق المستندات اللازمة.
  • الضغط على زر تسجيل.

اخر موعد للتسجيل في مسابقة شبه الطبي 2024

كشف مسابقة شبه الطبي أن الموعد الاخير للتقديم في مسابقة شبه الطبي سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري، ومن ثم يتم بعدها سحب الاستدعاءات من 21 إلى 25 نوفمبر 2024، على أن تجري المسابقة يوم 30 نوفمبر القادم.

معلومات الكاتب
د. فيصل ابو القاسم

انا د. فيصل القاسم أعمل لدي موقع البديل، منذ عدة سنوات، بهدف مساعدة القراء في الوصول إلى المعلومة الصحيحة في اسرع وقت.

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