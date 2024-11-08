الحلو صار يحبي .. استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على مختلف الأقمار وفرح ولادك مع عائلة المقاديد

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، إذ نجحت منذ انطلاقها في عام 2008 في تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، ويركز على القيم الأخلاقية من خلال أنشطة تفاعلية مميزة، وتأسست القناة على يد خالد مقداد، الذي كان له دور أساسي في تقديم برامج وأناشيد تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية لدى الأطفال بأسلوب بسيط وجاذب، لذلك أصبحت القناة من الوسائل الترفيهية الأكثر أمانًا وتأثيرًا لدى الأسر العربية، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تحرص قناة طيور الجنة على تحديث تردداتها بانتظام لتوفير أفضل جودة للمشاهدين، وفيما يلي تفاصيل تردد القناة لعام 2024 على القمر الصناعي النايل سات:

التردد هو 11393.

أما الاستقطاب فيكون عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع ما يلي:

التردد هو 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز

لضبط تردد قناة طيور الجنة لعام 2024 واستقبالها بجودة عالية على جهاز الاستقبال، عليك اتباع الخطوات التالية: