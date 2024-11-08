كل ما تحتاج معرفته عن مسابقة الحلم 2024 طريقة الاشتراك والأرقام و الجوائز ومواعيد السحب

مسابقة الحلم 2024 طريقة الاشتراك، الجوائز، ومواعيد السحب، مسابقة الحلم 2024 هي واحدة من أشهر برامج المسابقات في الوطن العربي، وتُعرض على قناة MBC ويقدمها الإعلامي مصطفى الآغا تتميز المسابقة بتقديم جوائز ضخمة قد تصل إلى مليون دولار أمريكي، مما يجعلها من أكبر الفرص في العالم العربي لتحقيق الأحلام، يشارك في المسابقة متسابقون من مختلف الدول العربية، ويمنح الفائز فرصة الحصول على مبلغ مالي ضخم يمكن أن يغير حياته للأفضل.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أما عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم والظفر بالجائزة الكبرى وذلك من خلال عدة طرق اتبع إحداها للوصول إلى المسابقة ونيل فرصة سانحة لتحقيق حلمك وتلك الطرق تتمثل فيما يلي:

للاشتراك عبر الرسائل النصية، كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة تحتوي على كلمة “dream” أو “حلم” إلى الرقم المخصص لدولتك.

بعد ذلك، ستتلقى بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بشكل صحيح، سيُطلب منك أيضًا إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف لإتمام عملية الاشتراك.

يمكنك أيضًا الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمسابقة الحلم. قم بزيارة الموقع، واختر دولتك من القائمة المتاحة، ثم أدخل رقم هاتفك الجوال بشكل صحيح. بعد ذلك، اختر مشغل هاتفك من الخيارات المتاحة، واضغط على زر الاشتراك.

ستظهر لك بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحميل تطبيق مسابقة الحلم من جوجل بلاي أو أب ستور إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا. بعد تحميل التطبيق، اتبع التعليمات الخاصة به لإتمام عملية الاشتراك.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع البلاد العربية

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 هي: