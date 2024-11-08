“BaridiMob“ تحديث بريدي موب 2024 عبر جوجل بلاي وأبل ستور + بيان هام من بريد الجزائر لجميع المواطنين

تم الإعلان عن تحديث بريدي موب 2024 في الجزائر لجميع مستخدمي الهواتف الذكية وذلك عبر متجر جوجل بلاي وآبل ستور، ويأتي هذا التحديث مع تحسينات كبيرة في كفاءة التطبيق وزيادة الأمان للمستخدمين، ولذلك يسعى الكثير من المواطنين داخل الجزائر في الحصول على النسخة الجديدة للتطبيق والاستفادة من المميزات، إليك بعض المعلومات المتعلقة بالتحديث والإجراءات التي يجب اتباعها.

تحديث بريدي موب 2024

هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في تحديث تطبيق بريدي موب 2024 في الجزائر عبر الهواتف المختلفة، وتلك الخطوات سنتعرف عليها فيما يلي:

أجهزة iOS (آبل):

الخطوة الأولى: لابد من الدخول على تطبيق آب ستور على جهازك.

الخطوة الثانية: قم بالبحث عن “بريدي موب” في شريط البحث.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على تحديث أو Update.

أجهزة Android:

أولا: قم بفتح جوجل بلاي.

ثانيا: قم بالبحث عن “بريدي موب”.

ثالثا: اضغط على تحديث أو Update.

الإجراءات في حال اختراق حساب بريدي موب

هناك بعض الاجراءات التي لابد من اتباعها في حال اختراق تطبيق بريدي موب والتي ستحافظ وتساعد على استعادة التطبيق، وتلك الخطوات هي:

قم بزيارة أقرب مكتب بريد من أجل إيقاف أي عمليات سحب غير مصرح بها.

قم بتجميد البطاقة الذهبية من خلال الاتصال بخدمة العملاء لتجميد الحساب.

يجب إصدار بطاقة جديدة مع رقم سري جديد لضمان الأمان.

مميزات تطبيق بريدي موب: