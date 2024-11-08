خلى طفلك يستمتع باجمل الاغانى والاناشيد.. التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عرض أغاني الأطفال حيث تحظى بشعبية كبيرة ويبحث الكثيرون باستمرار عن ترددها كما تقدم القناة باقة متنوعة من الأغاني التي تحمل رسائل إيجابية وتؤثر بشكل جيد على الأطفال وتشمل الأناشيد الدينية وأغاني تعليم الحروف والأرقام وأساسيات الصلاة وكل ذلك بأسلوب ممتع وسهل يجذب الأطفال ويحفز تفاعلهم تعمل إدارة القناة على تحديث ترددها بشكل دوري مما يؤدي إلى تغييره باستمرار لمتابعة التردد الجديد للقناة لعام 2024 تابع معنا هذا المقال حيث سنقدم لك التفاصيل.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024

تبحث الأمهات عادة عن قناة طيور الجنة، لما تتميز به من شعبية كبيرة ومحتوى هادف يحظى باحترام الجميع تهتم إدارة القناة بتقديم برامج تعليمية للأطفال تغطي مختلف جوانب حياتهم وفيما يتعلق بالتردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات، فهو كالتالي:

التردد الجديد: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن ايضا الحرص على تحديث التردد الجديد على قمر العرب سات من خلال تسجيل البيانات التالية:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط التردد الجديد على قناة طيور الجنة

تختلف طرق تنزيل القنوات من جهاز لآخر، لكن الإجراءات تكون متشابهة بشكل عام على المستخدم الدخول إلى إعدادات الجهاز وتثبيت القناة على التلفزيون باتباع الخطوات التالية: