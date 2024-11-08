استخرجها بسهولة.. لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث بالعراق 2024

يعد الصف السادس الإعدادي الدور الثالث، من أكثر المراحل الدراسية ذات الأهمية الكُبرى التي تُحدد مسيرة الطالب الجامعية وفقًا للمجموع المتحصل عليه، حتى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بهذه المرحلة الدراسية، بما يمكنك الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني لنتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخرج نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث

يمكنك استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث في جميع محافظات العراق، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها بهذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي بالصفحة الرئيسية.

مع الانتقال إلى الصفحة الخاصة بعرض النتائج.

بحيث تتمكن من اختيار مرحلة السادس الاعدادي الدور الثالث.

وعليه يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب والمتمثلة في الاسم والرقم الامتحاني.

النقر على زر “بحث”.

وفي نهاية الخطوات ستظهر أمامك تفاصيل النتائج بالدرجات.

كيف استخرج نتائج السادس الإعدادي على موقع نتائجنا

وحتى تقوم باستخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث في جميع المحافظات العراقية، فعليك اتباع الخطوات التالية:-