نزلها بسرعها لاولادك.. ضبط تردد قناة وناسة كيدز الجديد على الاقمار الصناعية

قناة وناسة أطفال من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تدخل كل بيت، ويعشقها الكثير من الأطفال والصغار في كافة أنحاء الدول العربية، بإذاعتها إلى باقة كبيرة من الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وعليه سنتعرف معًا على أخر التحديثات الخاصة باستقبال القناة في السطور التالية.

تحديث التردد الجديد لقناة وناسة

جاءت أبرز المعلومات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة وناسة أطفال، ومتابعة كل ما تقدمه القناة باستمرار بإشارة قوية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

ترددها الجديد فهو 11470.

استقطاب قناة وناسة عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة ⅚.

معامل الترميز لوناسة يكون 27500.

القناة غير مشفرة.

نزل تردد وناسة على القمر الصناعي عرب سات

قم بتنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي الصناعي الثاني وهو العرب سات، كما يلي:-

استقبل القناة على قمر صناعي العرب سات.

ترددها الثاني يكون 11270.

استقطاب وناسة أطفال فهو عمودي.

بينما معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ وناسة¾.

تحديث وناسة على هوت بيرد

ولقناة وناسة تردد ثالث على هوت بيرد، يسهل القيام باستقبالها من خلالها والاستمتاع بكل ما تقدمه دون توقف، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الثالث هوت بيرد.

التردد الثالث يكون 11470.

بينما استقطاب وناسة الثالث أفقي.

حتى أن معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

برامج قناة وناسة الجديد

من أبرز البرامج التي تقدمها قناة وناسة على مدار اليوم، التي تكون بجودة عالية وإشارة قوية، كما جاء على النحو التالي:-