شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية الجزائر 2025 وفقاً لآخر التحديثات الجديدة

د. فيصل ابو القاسم تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية الجزائر 2025 وفقاً لآخر التحديثات الجديدة

نقدم لكم شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 وفقاً لآخر التحديثات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الوطني، حيث تعد الخدمة الوطنية واحدة من أهم الواجبات الوطنية التي يجب على كل فرد ذكر يبلغ من العمر تسعة عشرة التقدم إليها، ما لم يكن هناك مانع أو سند قانوني، أو توافر اي شرط من شروط الإعفاء من الواجب الوطني، سواء كان لأسباب تتعلق بالحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو غيرها من الحالات الأخري.

شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية الجزائر 2025 

ونحن على أعقاب عام جديد تكشف وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بعض آليات قبول الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، وتتمثل في التالي:

  • الشباب الذين بلغوا من العمر 28 عام وهم خارج الوطن.
  • الشاب الذي يعيل أسرته كلياً وفقاً إلى المستندات.
  • المواطن الذي تم الكشف عليه وأثبت عدم قدرته على أداء الخدمة العسكرية وفقاً إلى الحالة الصحية.
  • الشباب الذي تجاوز عمرهم الخامسة والثلاثين عام وهم داخل الوطن.

المستندات المطلوبة للأعفاء من الخدمة العسكرية الجزائر 2025

بينت الأوراق والمستندات المطلوبة التي حددتها وزارة الدفاع الوطني الجزائري للأعفاء من الخدمة العسكرية التالي:

  • طلب خطي للرغبة في الإعفاء من الخدمة الوطنية.
  • صورة واصل شهادة الميلاد.
  • البطاقة العائلية وشهادة التكفل بالعائلة إن وجدت.
  • اخر شهادة مدرسية للمتقدم حصل عليها.
  • كشف حال الإخوة من أداء الواجب الوطني.
  • إن لزم تقديم شهادة وفاة الأب أو شهادة طلاق الوالدين.
  • حال الطلب شهادة عدم العمل أو شهادة كشف الراتب.
  • عدد صورتين شخصيتين.
  • بطاقة الإقامة.
شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية الجزائر 2025 وفقاً لآخر التحديثات الجديدة
الخدمة العسكرية

عقوبة عدم أداء الخدمة العسكرية 

بينت وزارة الدفاع الوطني الجزائري للمواطنين الذين لم يتوافق فيهم شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية ويهربون من التقدم لأداء الواجب الوطني، فإنهم معرضون إلى المحاكمة العسكرية نتيجة العصيان عن أداء الخدمة العسكرية.

معلومات الكاتب
د. فيصل ابو القاسم

انا د. فيصل القاسم أعمل لدي موقع البديل، منذ عدة سنوات، بهدف مساعدة القراء في الوصول إلى المعلومة الصحيحة في اسرع وقت.

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