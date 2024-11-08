“برومو 1” مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 170 مترجمة كاملة على فيديو لاروزا

يبحث الكثير من المشاهدين عن مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 170، الذي أصبح من أهم وأشهر الأعمال التاريخية التي نالت على إعجاب وبحث الكثير من المهتمين بالتعرف على الأحداث التي وقعت بعد أو تولى عثمان الحكم بعد وفاة والده ارطغرل، وعلى الرغم من أن المسؤولية كانت كبيرة عليه كونه الإبن الأصغر لوالده، إلا أنه استطاع أن يحافظ على الدولة العثمانية من بطش الأعداء من المغول والتتار.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 170

يعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الكثير من الأحداث والحروب التي خاضها المؤسس عثمان أمام أعدائه والمكائد التي كانت تُدبر له، وشجاعته القضاء على الأعداء، حقق المسلسل نجاحاً كبيراً واستمر عرضه عل مدار 6 سنوات ليحقق أعلى نسب مشاهدة سواء على شاشات التلفاز أو المواقع الالكتروني.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 6

يُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، ويتم عرض الحلقة في يوم الخميس من كل أسبوع على قناة الفجر الجزائرية في الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

ويبحث عشاق الدراما التركية عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والتي يمكنكم مشاهدته على القنوات الآتية:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان على التردد الآتي: