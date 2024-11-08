“أحلى مغامرات مع الأطفال” تردد قناة cn بالعربية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

تعتبر قناة cn بالعربية، من أكثر القنوات الفضائية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين ملايين المتابعين في الدول العربية، حيث إن القناة تقدم باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية الأكثر من رائعة، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال على تنمية مهارات الطفل وأفكارهم، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة cn بالعربية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة cn بالعربية على القمر الصناعي، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الجديد يكون النايل سات.

التردد فهو 11277.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تردد قناة cn بالعربية 2024 عرب سات

ويمكنك تنزيل قناة cn بالعربية على العرب سات كذلك، ويكون بإتباع البيانات الاتيه:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد فهو 11474.

فيما أن معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

خطوات استقبال قناة cn بالعربية

ويسهل استقبال قناة cn بالعربية وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-