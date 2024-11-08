“شوف طلبك اتقبل ولا لسة” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024 وأهم الشروط المطلوبة

يعد معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024، من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الغلاء وارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم للإستفادة من برنامج تكافل وكرامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الإستعلام والشروط اللازمة للتسجيل…..

شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “مايا مرسي” عن قبول أعداد جديدة من المتقدمين للحصول على برنامج تكافل وكرامة، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنه تم فرز وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين وتم إختيار الأسر الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

أن يكون المواطن مصري ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون المتقدم مؤمن عليه أو يتقاضى مرتب ثابت.

كما يجب أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والأصل للإطلاع على أن تكون “سارية”.

صور شهادة ميلاد الأبناء حديثة مميكنة.

بيان طالب للأبناء.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادة طبية تثبت أن المتقدم يعاني من مرض مزمن أو إعاقة بدنية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2024