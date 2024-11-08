هتكوني ملكة جمال.. وصفة مذهلة لتنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن في 10 دقائق فقط

لا تحتاجي بعد الآن الذهاب إلي أماكن مستحضرات التجميل من اجل الحصول علي شعر ناعم وجذاب باستخدام مكونات طبيعية داخل مطبخ تستطيعي أن تحصلي علي شعر ناعم وجذاب، إليكم جميع التفاصيل اللازمة المتعلقة بهذا الموضوع في السطور الأتية.

طرق طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

يمكنك استخدام بعض الطرق الطبيعية التي من خلالها تمتلك شعر ناعم مثل الحرير، بمكونات بسيطة وموجودة في جميع البيوت.

مكونات ماسك للشعر من اجل التنعيم

إحضار ملعقتين من المايونيز.

نصف كوب من الافوكادوا المهروس.

كيفية التحضير

إحضار وعاء عميق ووضع به المايونيز، الافوكادوا.

قم بخلطهما جيدا حتي تمتزجا جميع المكونات.

ثم قم بوضع المكونات علي فروة الرأس.

قم بتغطيه الشعر بالغطاء المناسب للشعر لمدة لا تقل علي الساعتين.

أخيرا: يجب غسل الشعر بالماء الدافئ بالشامبو المناسب للشعر.

ثانيا: مكونات ماسك العسل وزيت الزيتون

إحضار 4 ملاعق من العسل الأبيض.

إحضار 4 ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يرجي خلط جميع المكونات علي بعضهما البعض حتي تمتزجا، ثم قم بوضعها علي الشعر.

قم بتغطيه الشعر بالغطاء المناسب له لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

اغسل الشعر بالماء الدافئ، الشامبوا المناسب لها.

ثالثا: ماسك الموز

إحضار 3 موزة مهروسة.

ثم إحضار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير