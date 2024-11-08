epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث في عموم محافظات العراق

في غضون ساعات القادمة سيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثالث في العراق هذا ما قد نقل علي قول مسؤولين داخل عمليات لجان التصحيح ورصد درجات الطلاب، تعتبر هذه السنه الدراسية هي نقطة الفاصل الهام في المستقبل الدراسي لكل طالب وطالبة وذلك لأنه مجرد الانتقال من هذه السنه يتم نقله إلي الجامعة التي يريد الالتحاق بها والتي يحلم بها منذ طفولته، بما أن الدور الثالث الذي أعدته وزارة التربية العراقية للطلاب هذا الصف لكي تتاح أمامهم الفرصة التي تعد الفرصة الأخيرة كما يطلق عليها، حيث أضاف مسؤولين داخل لجان التصحيح بانه مجرد الانتهاء سيتم رفع جميع النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أيضا موقع نتائجنا الإلكتروني برفع جميع درجات المواد دون الحاجة للذهاب إلي مقر المدرسة الرئيسي، إليكم كافة التفاصيل الآتية في السطور القادمة.

نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024 في العراق

يبحث الكثير من طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق علي نتائجهم الخاصة الدور الثالث والتي تم الانتهاء منها إليكم الخطوات التالية من اجل الاستعلام عن النتائج:

في البداية: يرجي الولوج إلي موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

الخطوة التالية: انقر علي زر الخدمات التعليمية جميع المراحل الدراسية.

قم بتحديد الصف السادس الإعدادي الدور الثالث.

انقر علي زر البحث علي نتائج الدور الثالث.

قم بكتابه الرقم الامتحاني، المحافظة، الاسم.

انقر علي زر الاستعلام.

علي الفور يتم عرض النتيجة، مع إظهار كافة بيانات ودرجات المواد.

استعلم عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث عبر نتائجنا 2024