ثبت الآن .. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات سلي طفلك مع بطوط

في عالم الترفيه المخصص للأطفال، تبرز قناة بطوط كواحدة من أبرز الخيارات التي تقدم محتوى متنوعًا يجذب انتباه الصغار ويحقق رغباتهم في متابعة برامج ممتعة وتعليمية ومع بداية عام 2024، أطلقت قناة بطوط تردداتها الجديدة، مما يسهل على المشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة محسّنة. تسعى القناة، المعروفة بتنوع برامجها وأفلامها الكرتونية، إلى توسيع نطاق وصولها وتحسين جودة البث، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة بطوط الجديد على قمر النايل سات للاستمتاع بمشاهدة محتواها المتنوع. التردد الجديد هو:

تردد القناة (نايل سات): 11494

معدل الترميز: 27500

نوع الاستقطاب: أفقي

نسبة تصحيح الخطأ: 6/5

كما يمكنكم متابعة القناة عبر قمر العرب سات، حيث يأتي ترددها كالتالي:

تردد القناة (عرب سات): 11594

معدل الترميز: 27500

نوع الاستقطاب: أفقي

تأكد من ضبط هذه الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بكم للاستمتاع بمحتوى القناة المتميز.

خطوات تنزيل قناة بطوط الجديدة 2024

للاستمتاع بمشاهدة قناة بطوط على جهاز التلفاز، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

تشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال. الذهاب إلى قائمة إعدادات الجهاز. النقر على خيار الإعداد اليدوي. اختيار القمر الصناعي الذي ترغب في بث القناة عليه (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات القناة الجديدة: تردد القناة: (نايل سات) أو (عرب سات) نوع الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: نسبة تصحيح الخطأ: (لنايل سات) الضغط على زر “التالي” ثم “البحث”. الانتظار لبضع ثوانٍ حتى يتم تحميل القناة، ثم اضغط على زر الحفظ. فتح القائمة والضغط على القناة للتأكد من عملها بشكل صحيح.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنكم الاستمتاع بمحتوى قناة بطوط الجديد ومتابعة برامجها المميزة التي تجمع بين الترفيه والتعليم لا تفوتوا الفرصة لتقديم تجربة مشاهدة ممتعة لأطفالكم!