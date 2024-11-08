“لولو الشطورة ما في مني” تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024، تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي نالت على إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات وهذا بفضل المحتوى المتميز الذي تعرضه إدارة القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش وبدون دفع أي مصاريف شهرية أو سنوية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على التردد الجدبد لقناة وناسة الجديد على النايل سات وعرب سات…

مميزات قناة وناسة Wanasah TV 2024

يوجد الكثير من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال، إلا أن قناة وناسة Wanasah TV 2024 من أكثر القنوات التي جذبت أنظار عدد كبير من المشاهدين سواء الأطفال أو الكبار، تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي على مدار اليوم، تهتم إدارة القناة دائماً بعرض محتوى يتناسب من عمر الأطفال بداية من 4 سنوات حتى 12 عام.

تعرض القناة عدد كبير من الفيديوهات التعليمية والتي استطاع من خلالها الطفل أن يتعرف على الأرقام والحروف باللغة الإنجليزية والعربية والتعرف على الألوان وأسماء الحيوانات، هذا بالإضافة إلى اهتمام القناة بعرض فيديوهات تُعلم الأطفال الطريقة الصحيحة للوضوء والصلاة والفيديوهات التي تشجع الأطفال على مساعدة الأم في توضيب المنزل وتجهيز مائدة الغذاء وغيرها من الأمور.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

تردد القناة: 11470.

القمر الصناعي : نايل سات

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات