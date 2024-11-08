وانت في مكانك استعلم على قيمة المخالفات المرورية.. خطوات تسديد قيمة المخالفات من منصة اور

بات من الممكن الآن للمواطنين في مختلف محافظات العراق الاطلاع على غرامات المرور العامة من خلال منصة أور الإلكترونية، التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية للمواطنين تسهم هذه المنصة في توفير الوقت والجهد للأفراد الراغبين في معرفة قيمة الغرامات وسدادها بشكل مباشر، وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات التي سنوضحها في الفقرات القادمة.

طريقة الاستعلام على المخالفات المرورية

للتمكن من الاستعلام عن غرامات المرور في مختلف محافظات العراق ومعرفة القيمة المستحقة عبر منصة أور الإلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

سجل الدخول إلى قسم خدمات المرور.

اختر الخدمة المطلوبة سواء للاستعلام عن الغرامات أو للسداد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمواطن.

قم بإدخال رقم المركبة.

اضغط على زر بحث.

انتظر قليلا حتى تظهر البيانات المطلوبة.

ستظهر لك جميع تفاصيل الغرامة وأسبابها.

يمكنك بعد ذلك سداد قيمة الغرامة إلكترونيا عبر المنصة دون الحاجة إلى زيارة أي مكان.

كم تبلغ قيمة المخالفات المرروية بالعراق

أعلنت المديرية العامة للمرور في العراق عن مبالغ الغرامات المرورية التي يجب تسديدها لتجنب فرض عقوبات إضافية على المتأخرين في الدفع وذلك على النحو التالي:

تفرض غرامة قدرها 2000 دينار عند القيادة أثناء التحدث على الهاتف.

في حالة عدم ارتداء السائق لحزام الأمان يتم فرض غرامة بقيمة 2500 دينار عراقي.

تجاوز إشارة المرور يعاقب بغرامة تصل إلى 5000 دينار.

أما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول تبلغ الغرامة 10000 دينار.

طريقة تسديد المخالفات المرورية

اوضحت ادارة المرور بانه يمكن تسديد قيمة المخالفات الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: