“الحبة الرفيعة والعريضة” سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في السوق

يعد سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، كونه الأرز مكون رئيسي لا غنى عنه على المائدة المصرية، ويدخل في الكثير من الوجبات الأساسية، ويوم الجمعة تكثر المناسبات والعزائم التي يجب أن يكون الأرز طبق أساسي ورئيسي على المائدة.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في السوق

حيث بلغ سعر شراء الأرز الشعير الحبة الرفيعة 14.550 جنيه مصري للطن، فيما سجل سعر شراء الأرز الشعير الحبة العريضة 16.610 جنيه مصري، أما عن سعر الأرز الأبيض الحبة العريضة 26000 جنيه، وأخيراً سعر الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 24.250 جنيه، وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة وجود مبالغة في الأسعار يجب الاتصال على الخط الساخن للوزارة والإبلاغ عن التجار المخالفين للأسعار التي أعلنت عنها الوزارة.

سعر الأرز الأبيض المعباً اليوم

ويفضل عدد من المواطنين شراء الأرز الأبيض المعبأ والموجود في المحلات التجارية والسوبر ماركت، ويكون سعره ما بين 28 لـ 30 جنيه، أما عن سعر أرز اللؤلؤة في السوق المصري يتراوح بين 24 جنيه لـ 28 جنيه، وسعر كيلو الأرز الذهبي في الأسواق المصرية 25 جنيه.

أسعار المواد الغذائية اليوم في السوق المصري

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن أسعار المواد الغذائية اليوم، والتي جاءت كالتالي: