أسعار الذهب في العراق .. تذبذب في سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 ليصل لهذه القيمة

يهتم الآلاف من مواطني دولة العراق العربية وخاصة الراغبين في شراء واقتناء الذهب في معرفة سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21، وخاصة في ظل الارتفاع والانخفاض التي تشهده الأسعار، وسوف نوضح من خلال فقرات المقال أخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، وتؤثر عدة عوامل على أسعار الذهب، من أبرزها التحولات في الاقتصاد العالمي، وسعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، وسياسات الاحتياطي المركزي، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

بسبب الجودة والدقة في التصنيع، يفضل العراقيون غالبًا الذهب المحلي وحاليًا، يبلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 21 نحو 531,000 دينار عراقي، بينما سعر الشراء هو 527,000 دينار عراقي في بداية التعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024.

أسعار الذهب في العراق اليوم

مع تذبذب أسعار الذهب عالميًا وتأثر الأسواق العراقية بالتغيرات الاقتصادية، يظل الذهب جاذبًا للمدخرين والمستثمرين، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في العراق:

سعر جرام الذهب عيار 24 هو 115,108 دينار عراقي.

بينما جرام الذهب عيار 22 هو 105,516 دينار عراقي.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شيوعًا قيمة 91,924 دينار عراقي.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فهو 67,146 دينار عراقي.

أسعار السبائك اليوم في العراق

يُفضل العديد من المستثمرين شراء سبائك الذهب كخيار استثماري للحفاظ على قيمة أموالهم. ووفقًا لأحدث الأسعار في العراق، جاءت أسعار السبائك كالتالي: