“وزارة المالية”.. توضح جدول رواتب المتقاعدين الجديد في الجزائر + رابط الإستعلام

تعتبر رواتب المتقاعدين في الجزائر، من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة وأن الزيادة المطبقها مؤخرًا لم تنزيل لبعض المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، إلا أن وزارة المالية الجزائرية حريصة على عدم تجاهل هذه الرواتب، خاصة وأن لها دورًا كبيرًا في تخفيف العبء الاقتصادي عن المستفيدين في كافة الولايات بما يمكنهم الحصول عليها في بداية كل شهر ميلادي دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وفي السطور نوضح لكم جدول الرواتب المستحق تطبيقه.

ما هو جدول رواتب المتقاعدين بالجزائر؟

وحددت وزارة المالية الجزائرية، جدول رواتب المتقاعدين في مختلف الولايات الجزائرية، التي يمكن الحصول عليها من قبل المواطنين المستفيدين، وفقًا لما يأتي:-

في حالة إذا بلغ راتب المتقاعد 80 ألف دج تكون نسبة الزيادة 2%.

أما في حالة إذا كان الراتب أقل من 20 ألف دج تبلغ الزيادة 5%.

وإذا تراوح قيمة راتب المتقاعد من 50 إلى 80 ألف دج تكون النسبة الخاصة بالزيادة 3%.

وتصل نسبة الزيادة لـ4% في حالة تراوحت رواتبهم من 20 لـ 50 ألف دج.

خطوات الاستعلام رواتب المتقاعدين بالجزائر

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر عن الشهر الجديد، فعليك اتباع ما يأتي:-