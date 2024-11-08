رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، من أكثر الكلمات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي كشفت عنها وزارة العمل العراقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال منصة مظلتي، وأكد وزير العمل العراقي خلال تصريح له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول الرعاية الإجتماعية، والتي تسعى من خلالها الدولة العراقية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين والأسر التي ترغب في الحصول على البرنامج وإليكم الخطوات ….

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية على الإنترنت.

أو توجه لزيارة منصة مظلتي العراقية.

انقر على “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

ثم اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها.

بعد ذلك انقر على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

بعد ذلك ابحث عن إسم المستفيد في الكشوفات.

في حالة عدم عثورك على إسم المستفيد يجب عليك أن تنتظر الإنتهاء من رفع كشوفات الوجبات المقبلة.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: