⭐⭐هــــنا هسًــــة رابط سريع نتائج السادس الاعدادي الدور الأول النجاح ملازمنا ظهور موعد النتائج نتائجنا

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثالث، يبحث عنها عدد كبير جدا من الطلاب، من أجل معرفة نتائجهم والاطمئنان عليها حيث تعد هذه الفرصة الأخيرة لهم بعد الدور الاول والثاني، للالتحاق بالكليات والجامعات ولذلك ينتابهم قلق شديد جدا هم وأولياء أمورهم، رغبة في الحصول على النتائج المرجوة، ولذلك هم في الإنتظار النتائج على أحر من الجمر، وسوف نخبركم بموعدها في هذا المقال بجانب كيفية الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثالث

لازال الكثير من الطلاب يقومون بالبحث حول موعد نتائج السادس العراقي من أجل معرفة موعد ظهورها، حيث لا زالت عمليات التصحيح جارية لأنها تتم على أعلى درجة من الدقة والشفافية، لكي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات، وبعد انتهاء عمليات التصحيح سيتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقي، ورفعها على موقع الوزارة لتكون متاحة للطلاب للاستعلام عنها بشكل إلكتروني من المنزل دون الحاجة للذهاب الى مقر المدارس.

كيفية استعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

يمكن للطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثالث فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، القيام بذلك من خلال مجموعة خطوات بسيطة جدا، وهي كالتالي:

أولا إذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط https://epedu.gov.iq/.

بعد ذلك اختر النتائج الدراسية من قائمة الخدمات المتاحة.

بعدها قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ومن ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ومن ثم اضغط على زر استعلام.

بعدها ستظهر أمامك النتيجة وبها كافة التفاصيل الخاصة بها.

وتعتبر مرحلة السادس الإعدادي بالعراق مرحلة انتقالي هامة في حياة الطلاب التعليمية لذا يهتم بها جميع الطلاب وأولياء أمورهم