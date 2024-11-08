بعد تطويرها.. ثبت تردد قناة Mbc على الأقمار الصناعية بجودة عالية الان

قناة أم بي سي مصر واحدة من افضل القنوات التي استطاعت أن تحصد نسب جماهيرية حول متابعيها من أنحاء الوطن العربي، تبث العديد من البرامج الإخبارية، بالإضافة إلي برامج الطبخ وغيرها تتميز بانها تنقل الحقيقة الإخبارية، كما يتاح من خلالها عرض عدة مسلسلات، حريصة علي نث جميع الأحداث علي مدار اليوم، كما تتميز ببث محتوياها من خلال اعتمادها علي تقنيات حديثة، جودة عالية من خلالها استطاعت جلب أعداد عديدة من متابعيها، اهم ما يميزها بأنه يتاح لجميع المشاهدين تنزيلها علي شاشات التلفاز من خلال تنزيل الترددات الجديدة الخاصة بها، أيضا سنوضح لكم كيفية استقبالها علي قائمة القنوات المحفوظة علي جهاز الاستقبال تابعونا.

النايل سات يتم من خلاله بث التردد الحديث بقناةMbc

جاء التردد الجديد الخاص بالقناة: 12015.

بينما أتي مؤشر الاستقطاب: عمودي.

بيانات الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تصويب الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: النايل سات.

قناة MbC عبر العرب سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب الخاص بالقناة عبر العرب سات: أفقي.

جاء مؤشر التصويب الخاص بالقناة: 6/5.

بيانات الترميز كالاتي: 27500.

استقبل الآن قناة MbC علي شاشات التلفاز

أتاحت إدارة قناه أم بي سي عن تنزيل القناة علي شاشات التلفاز من اجل سماع جميع البرامج المختلفة والمتنوعة، بالإضافة إلي المسلسلات العربية، الهندية من خلال جودة عالية، صورة واضحة إليكم كافة الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: يرجي النقر علي القائمة من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

الخطوة الثانية: ينبغي الضغط علي زر الإعدادات الجهاز.

الخطوة الثالثة: يتطلب منك النقر علي القمر الصناعي إلي من خلاله يتم بث التردد الحديث الخاص بالقناة بعد التحديد علي القمر الصناعي.