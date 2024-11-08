“شجع من قلبك”موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2024 والقنوات الناقلة للمباراة

يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة الزمالك وسموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025، ويستعد نادي الزمالك لهذه المباراة أملاً منه في تحقيق الفوز دون سواه، وأن يستكمل الفوز الذي حققه على البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تنطلق صافرة الحكم لمباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، مساء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على استاد الاسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة اليوم

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن نقل أحداث مباراة الزمالك وسموحة على شاشة أون تايم سبورت، التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد الآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

التردد: 11474.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

ويمكنكم أيضاً متابعة أحداث مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:

تردد القناة: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

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