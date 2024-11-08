تردد قناة كراميش الجديد 2024 بجودة هائلة على القمر الصناعي

تردد قناة كراميش الجديد، من أكثر الترددات التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، عقب إذاعتها إلى باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، ناهيك عن الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يبحث عنها ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، ناهيك عن إمكانية استقبال التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديثات تردد قناة كراميش

ولكي تقوم بإستقبال تردد قناة كراميش أطفال الجديد، واستمرارية المتابعة لك ما تقدمه من محتوى أكثر من رائع على مدار اليوم، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الجديد النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11430.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

تردد قناة كراميش عرب سات

قم باستقبال قناة كراميش على العرب سات كذلك، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الجديد 11390.

استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز 27500.

القناة مجانية وغير مشفرة.

ما تقدمه قناة كراميش الان؟

تقدم القناة كل ما يبحث عنه الصغار بمختلف الدول العربية، ومن بينها الأتي:-

برامج تعليم الأطفال الأخلاق والتعاون وبر الوالدين.

كذلك برامج ترفيهية تسلي الأطفال على مدار اليوم.

أفلام ومسلسلات كرتونية رائعة.

برامج مسابقات لتنمية ذكاء الطفل ومساعدة في التسلية والضحك الغير متوقف.

خطوات استقبال قناة كراميش